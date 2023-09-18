Президент Фінляндії попереджає про величезний ризик застосування ядерної зброї росією

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає величезним ризик застосування ядерної зброї у війні, розв'язаній росією проти України. Тому він розуміє вагання деяких політичних лідерів стосовно надання зброї Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Так, коментуючи в інтерв'ю NYT ситуацію з падінням російських ударних дронів на території Румунії, фінський президент заявив, що світ зараз "перебуває в дуже чутливій ситуації".
"Навіть дрібниці можуть дуже сильно змінити ситуацію, і, на жаль, в гірший бік. У цьому полягає ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний", - сказав він.
Як пояснив Нііністьо, його слова також частково є відповіддю тим, хто критикує "надто обережну" політику президента США Джо Байдена чи німецького канцлера Олафа Шольца щодо надання Україні далекобійних ракет.
"Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не має. У Фінляндії ми також чуємо голоси, що Америка повинна зробити те чи те. І я просто хотів зазначити, що якщо є ескалація великої війни, це буде світова війна, тож ядерний ризик стає явно більшим", - наголосив президент Фінляндії.
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