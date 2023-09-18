Премʼєр-міністр Денков порівняв болгарських аграріїв з терористами

Болгарські аграрії, які планували у понеділок, 18 вересня, розпочати загальнонаціональний протест, під час якого планували заблокувати прикордонні переходи, головні дороги та шосе.
Про це пише "Дневник".
Наступного дня акція буде зосереджена в Софії. За словами організаторів, демонстрації будуть спрямовані на порятунок болгарського сільського господарства.
Ініціаторів протестів вимагають, зокрема, продовжити заборону на ввезення українських соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку, а також запровадити заборону на імпорт із України:
Крім того, вони хочуть посилення контролю за походженням, якістю та безпекою імпорту сільськогосподарської продукції в країну.
Також серед вимог є виплата повної суми компенсації за підвищення собівартості продукції внаслідок війни в Україні.
Видання БНР пише, що премʼєр-міністр Болгарії Николай Денков, коментуючи заявлену акцію і відмову аграріїв від зустрічі з ним, сказав: "Я не веду переговорів із терористами".
На думку очільника болгарського уряду, доводи фермерів "абсолютно неспроможні".
"Представники сектору не можуть стверджувати, що держава не дбає про неї, коли держава дає понад 2 млрд левів (понад 1 млрд доларів, – ред.); вони не можуть з нехтуванням ставитись до європейських вимог, враховуючи, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплені на європейські кошти; вони не можуть говорити, що Європа їх не цікавить, коли більшість коштів, які вони отримують у вигляді субсидій та допомоги, є європейськими", – сказав Денков.
При цьому чиновник порадив виробникам зерна відмовитись від європейських коштів, а потім забороняти українські товари.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023