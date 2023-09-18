Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Премʼєр-міністр Денков порівняв болгарських аграріїв з терористами

136

Болгарські аграрії, які планували у понеділок, 18 вересня, розпочати загальнонаціональний протест, під час якого планували заблокувати прикордонні переходи, головні дороги та шосе.

Про це пише "Дневник".

Наступного дня акція буде зосереджена в Софії. За словами організаторів, демонстрації будуть спрямовані на порятунок болгарського сільського господарства.

Ініціаторів протестів вимагають, зокрема, продовжити заборону на ввезення українських соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку, а також запровадити заборону на імпорт із України:

  • нерафінованої олії;
  • свіжих і заморожених овочів та фруктів;
  • молока й молочних продуктів;
  • м’яса та м’ясопродуктів;
  • живих тварин;
  • меду та продуктів бджільництва.

Крім того, вони хочуть посилення контролю за походженням, якістю та безпекою імпорту сільськогосподарської продукції в країну.

Також серед вимог є виплата повної суми компенсації за підвищення собівартості продукції внаслідок війни в Україні.

Видання БНР пише, що премʼєр-міністр Болгарії Николай Денков, коментуючи заявлену акцію і відмову аграріїв від зустрічі з ним, сказав: "Я не веду переговорів із терористами".

На думку очільника болгарського уряду, доводи фермерів "абсолютно неспроможні".

"Представники сектору не можуть стверджувати, що держава не дбає про неї, коли держава дає понад 2 млрд левів (понад 1 млрд доларів, – ред.); вони не можуть з нехтуванням ставитись до європейських вимог, враховуючи, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплені на європейські кошти; вони не можуть говорити, що Європа їх не цікавить, коли більшість коштів, які вони отримують у вигляді субсидій та допомоги, є європейськими", – сказав Денков.

При цьому чиновник порадив виробникам зерна відмовитись від європейських коштів, а потім забороняти українські товари.

Болгарія, аграрії
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 18 сентября 2023
Воскресенье, 17 сентября 2023
Суббота, 16 сентября 2023
Пятница, 15 сентября 2023
Четверг, 14 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023