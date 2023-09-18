Павличенко: Українські поліцейські ділитимуться досвідом роботи під час війни з колегами з 70 країн

Українська делегація у складі 11 співробітників Національної поліції на чолі із заступницею міністра внутрішніх справ Катериною Павличенко взяла участь у Міжнародній конференції жінок у поліції, що стартувала в Новій Зеландії.
Як повідомляється в телеграм-каналі Національної поліції України (НПУ) в неділю, українські поліцейські ділитимуться досвідом роботи під час війни з колегами з 70 країн.
"Цьогоріч, маючи за плечима практичний досвід діяльності в умовах війни, представники та представниці нашої делегації мають на меті поділитися ним із міжнародним співтовариством і розповісти про те, як українські поліцейські, рятувальники, прикордонники й нацгвардійці ефективно протидіють усім загрозам цього непростого часу", - зазначила Павліченко.
У перший день конференції відбувся Парад Націй. Українці пройшли центром міста під синьо-жовтим прапором, виконуючи Гімн України.
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