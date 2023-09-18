Кубраков: Тимчасовим морським коридором в напрямку України скористалися перші два цивільні судна

Перші два цивільні судна скористалися тимчасовим морським коридором в напрямку України. Вони прибули до порту "Чорноморськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Балкери Resilient Africa та Aroyat підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисяч тонн пшениці для країн Африки та Азії", - розповів міністр на сторінці у Facebook.

За його словами, балкери перебувають під прапором Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Раніше альтернативним морським маршрутом, розробленим Військово-морськими силами України замість заблокованого росіянами зернового коридору, користувалися судна, які через війну були заблокованими в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний". Для виходу з України коридором скористалися вже 5 суден.

Нагадаємо, у липні 2023 року сплив термін дії "зернової угоди", в рамках якої з України морем експортували зерно. Продовжити дію угоди відмовилася Росія, яка після цього почала масово обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні.

Задля забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі Україна відкрила власний тимчасовий коридор для торговельних суден.

Водночас в ООН пропонують відновити "зернову угоду". Для цього генсек ООН хоче домогтися послаблення санкцій проти Росії. Такий сценарій також просуває президент Туреччини Ердоган.