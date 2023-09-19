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Кабмін хоче збільшити прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року

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Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді встановити з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в розмірі 2 920 гривні.

Про це йдеться в зареєстрованому у парламенті 15 вересня законопроєкті №10000, передають Українські Новини.

Передбачається, що у 2024 році прожитковий мінімум з 1 січня становитиме 2 920 гривні.

Наразі прожитковий мінімум складає 2,5 тис. гривень.

Для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років - 2 563; дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень; працездатних осіб – 3 028 гривню; осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривні.

У проєкті держбюджету-2024 передбачено зростання мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 січня в розмірі – 7,1 тис. гривень, у погодинному розмірі – 42,6 гривні, а з 1 квітня - 8 тис. гривень і 48 гривень відповідно.

прожитковий мінімум
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