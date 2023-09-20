Гутерреш: ООН докладатиме усіх зусиль до відновлення Чорноморської зернової ініціативи

Організація об'єднаних націй докладатиме усіх можливих зусиль до відновлення повноцінного функціонування Чорноморської зернової ініціативи.
Про це Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.
“Навіть коли йдуть бої, ми мусимо шукати усі шляхи, аби полегшити страждання цивільних в Україні та поза її межами. Чорноморська зернова ініціатива була одним із таких шляхів. Світ конче потребує українського продовольства, а також російських продуктів й добрив, аби стабілізувати ринки й гарантувати продовольчу безпеку. Я не перестану намагатися досягти цього”, - сказав Гутерреш.
Він наголосив, що російська незаконна війна проти України “розпочала страхітливий ланцюг подій”. “Зруйновані життя, права людини порушені, родини роз’єднані, діти травмовані, мрії та сподівання розбиті”, - зазначив генсек.
Гутерреш додав, що російська агресія має серйозні наслідки для усього людства. “Ядерні погрози наражають на небезпеку нас усіх. Ігнорування глобальних угод і конвенцій робить нас усіх менш захищеними. А отруєння глобальної дипломатії усюди перешкоджає прогресу. Ми не повинні спинятися у просуванні миру - справедливого миру у відповідності до Статуту ООН й міжнародного права”, - підсумував він.
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