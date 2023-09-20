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Гутерреш: ООН докладатиме усіх зусиль до відновлення Чорноморської зернової ініціативи

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Організація об'єднаних націй докладатиме усіх можливих зусиль до відновлення повноцінного функціонування Чорноморської зернової ініціативи.

Про це Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

“Навіть коли йдуть бої, ми мусимо шукати усі шляхи, аби полегшити страждання цивільних в Україні та поза її межами. Чорноморська зернова ініціатива була одним із таких шляхів. Світ конче потребує українського продовольства, а також російських продуктів й добрив, аби стабілізувати ринки й гарантувати продовольчу безпеку. Я не перестану намагатися досягти цього”, - сказав Гутерреш.

Він наголосив, що російська незаконна війна проти України “розпочала страхітливий ланцюг подій”. “Зруйновані життя, права людини порушені, родини роз’єднані, діти травмовані, мрії та сподівання розбиті”, - зазначив генсек.

Гутерреш додав, що російська агресія має серйозні наслідки для усього людства. “Ядерні погрози наражають на небезпеку нас усіх. Ігнорування глобальних угод і конвенцій робить нас усіх менш захищеними. А отруєння глобальної дипломатії усюди перешкоджає прогресу. Ми не повинні спинятися у просуванні миру - справедливого миру у відповідності до Статуту ООН й міжнародного права”, - підсумував він.

Гутерреш
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