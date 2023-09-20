Подоляк: російська "миротворчість" - це незмінний ніж у спину в кризовій ситуації

російська "миротворчість" або "членство в російськоцентричній одкб (організації договору про колективну безпеку)" - це незмінний ніж у спину у кризовій ситуації. Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Telegram-акаунті, прокоментувавши події в Нагірному Карабасі.
"Чергове нагадування всім пострадянським країнам: росія завжди і всіх зраджує. А російська "миротворчість" або "членство в російськоцентричній одкб" - це незмінний ніж у спину в кризовій ситуації. Якщо ви, звичайно, не готові делегувати росії частину своєї суб'єктності та суверенітету", - написав він.
Подоляк додав, що з росією не можна підписувати жодні договори, вести серйозні переговори, приймати "миротворчі контингенти" або відчиняти двері для російської пропаганди та корупції.
"Дружба" з росією завжди закінчується однаково", - резюмував він.
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