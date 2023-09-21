Аграрії розповіли, скільки Україна може втратити через заборону експорту зерна

У разі заборони щодо експорту українського зерна Україна може втратити близько €600 млн до кінця поточного року.
Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу в Ukraine Media Center – Ukrinform.
«Кожного місяця, не маючи можливості імпортувати у ці п’ять країн (держави Євросоюзу, що обмежили імпорт, – Ред.), ми втрачали близько €170 млн. Зараз, якщо ми будемо продовжувати втрачати, то до кінця року ми ще втратимо близько €600 млн», – сказав він.
Експерт додав, що попри таку велику суму втрат, ключовим для України залишається збереження транзиту через території сусідніх держав.
Запровадження заборони на імпорт української сільгосппродукції у травні 2023 року призвело до проблем із транзитними перевезеннями агропродукції з України. Марчук додає, що саме забезпечення транзиту є дуже важливим для українського агроекспорту, оскільки саме з України продовольство йде у треті країни, проходячи територію сусідніх країн.
Нагадаємо, з 2 травня 2023 року Єврокомісія запровадила обмеження на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України. Обмеження експорту стосувалось п’яти країн ЄС – Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії.
Вже 15 вересня було оголошено, що Єврокомісія не буде продовжувати обмеження щодо зерна з України. Водночас Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що продовжать ембарго на український агроекспорт в одноосібному порядку.
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