Санду: Коли Україна виграє війну, може з’явитися можливість для вирішення придністровського конфлікту

Молдовська президентка Мая Санду висловила припущення, що придністровський конфлікт може бути вирішений після перемоги України у війні з росією.

Про це лідерка Молдови заявила в інтерв’ю France 24.

«Ми вважаємо, що коли Україна виграє війну, може з’явитися геополітична можливість для вирішення придністровського конфлікту. Але за умови, що це відбуватиметься мирним шляхом. А поки що ми готуємося до цієї геополітичної можливості», – заявила Санду.

Також вона висловила сподівання, що після вирішення конфлікту Молдові вдасться стати членом Євросоюзу. Санду подякувала українським захисникам, які обороняють зокрема й Молдову.

Нагадаємо, що Придністров’я – один із регіонів Молдови, який проголосив нібито незалежність ще у 1990 році, але жодна держава цю “республіку” не визнала.

На території регіону розміщені російські війська. У травні 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна змушена тримати війська на кордоні з Молдовою через Придністров’я.