Мінфін США підтримує введення податку на прибуток від заморожених російських активів

Міністр фінансів США Джанет Єллен підтримала план Європейського союзу щодо введення податку на прибуток, отриманий від заморожених російських активів, назвавши його "розумним" способом допомогти у фінансуванні відновлення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Це здається розумною пропозицією", - заявила Єллен, додавши, що США обговорюють цю ідею з ЄС. "Це зовсім інша справа, ніж конфіскація активів".
На адміністрацію президента США Джо Байдена чинився тиск з метою прямого арешту коштів, що, за словами Єллен, було б незаконним відповідно до чинного законодавства. Юридична служба ЄС дійшла аналогічного висновку, що призвело до альтернативної ідеї оподаткування прибутку, отриманого від заморожених коштів.
Відкриття можливості використання прибутку від російських коштів в інтересах України може сприяти зростанню підтримки подальшої допомоги Києву в умовах війни. Білий дім наполягає на тому, щоб Конгрес США схвалив виділення додаткових 24 млрд доларів на надання допомоги.
Єллен та інші офіційні особи США розглядають можливість схвалення цієї пропозиції, щоб допомогти розв'язати дебати щодо неї в Європі, за словами людини, знайомої з цим питанням.
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