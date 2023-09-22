Бербок виступила проти пропозиції Зеленського щодо реформи Ради безпеки ООН

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти пропозиції Володимира Зеленського щодо реформи Ради безпеки ООН, зокрема позбавлення росії права вето, через яке робота Організації нині паралізована.

Про це Бербок сказала в інтерв’ю телеканалу ARD у середу ввечері, пише "Європейська правда".

За словами голови німецького МЗС, Берлін "не підтримує" позбавлення росії права вето в Радбезі "і я чітко й неодноразово говорила про це своїм українським співрозмовникам".

"Це не той випадок, коли ми підтримуємо все, що виходить від уряду України. Це також важливо й для обговорень у Німеччині", – сказала Бербок.

Вона також висловила застереження щодо пропозиції Зеленського надати Німеччині місце постійного членства в Раді безпеки ООН.

"Ми ж не можемо сказати: гаразд, просто змінімо Раду безпеки. Це буде дещо наївно", – вважає німецька міністерка, нагадавши, що є низка інших держав-претендентів на статус постійних членів Радбезу.