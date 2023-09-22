Колишній командир Айдару: Для перемоги над агресором потрібно мобілізувати ще понад 500 тис. українців

Для перемоги над російським агресором потрібно залучити до війська ще понад 500 тис. українців.
Якби за півроку в армію залучили мільйон воїнів, то війна б закінчилась наступного року. Про це сказав колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий на YouTube-каналі "Новинарня".
Зі слів Дикого, Російська Федерація впродовж найближчого місяця може мобілізувати 200 тис. осіб.
"Ми живемо у суворій реальності. У цій реальності жодна інша країна не вступить у цю війну на нашій стороні. Воювати доведеться нам самим", – сказав Дикий.
"І так дуже добре, що нам роблять матеріально-технічне забезпечення. Дуже шкода, що його роблять не в тому темпі, з купою обмежень і так далі", – додав він.
Потрібно успішно провести ще не одну хвилю мобілізації і одягнути в піксель мінімум пів мільйона людей, зазначив Дикий.
"Що насправді при нашому населенні не така велика цифра", – сказав він.
"Якби ми могли у межах півроку поставити мільйон бійців у стрій, то ми б точно цю війну наступного року закінчили. Навіть не залежно від усіх інших факторів", – зазначив Дикий.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023