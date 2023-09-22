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Колишній командир Айдару: Для перемоги над агресором потрібно мобілізувати ще понад 500 тис. українців

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Для перемоги над російським агресором потрібно залучити до війська ще понад 500 тис. українців.

Якби за півроку в армію залучили мільйон воїнів, то війна б закінчилась наступного року. Про це сказав колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий на YouTube-каналі "Новинарня".

Зі слів Дикого, Російська Федерація впродовж найближчого місяця може мобілізувати 200 тис. осіб.

"Ми живемо у суворій реальності. У цій реальності жодна інша країна не вступить у цю війну на нашій стороні. Воювати доведеться нам самим", – сказав Дикий.

"І так дуже добре, що нам роблять матеріально-технічне забезпечення. Дуже шкода, що його роблять не в тому темпі, з купою обмежень і так далі", – додав він.

Потрібно успішно провести ще не одну хвилю мобілізації і одягнути в піксель мінімум пів мільйона людей, зазначив Дикий.

"Що насправді при нашому населенні не така велика цифра", – сказав він.

"Якби ми могли у межах півроку поставити мільйон бійців у стрій, то ми б точно цю війну наступного року закінчили. Навіть не залежно від усіх інших факторів", – зазначив Дикий.

Айдар, Дикий
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