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Укренерго: Знаємо як втримати енергосистему під час масованих ракетних атак

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Очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні знають, як втримати систему під час масованих ракетних атак.

Про це він сказав в етері телемарафону.

"Ми значно підсилили інженерний захист всіх видів енергооб'єктів магістрального рівня в системі. Це і підстанції, і електростанції. Також ми маємо хороший досвід масованим ракетним атакам - знаємо як втримати систему під час масованих ракетних атак... Думаю, що зиму точно пройдемо. Можуть бути складнощі, пов'язані з обстрілами, але енергосистема не розвалиться, енергосистема буде працювати - справимось", - сказав Кудрицький.

Він зазначив, що завершується підготовка всіх енергооб'єктів до опалювального сезону. "Якщо говорити про мережу Укренерго, то ми вже сьогодні готові транспортувати зимові обсяги електроенергії - під зимове споживання", - додав глава НЕК.

За словами Кудрицького, наразі немає обмежень ні по мережі, ні з виробництва електроенергії. Також триває дуже інтенсивна ремонтна і відновлювальна кампанія на електростанціях.

"Все що можливо було зробити, щоб підготуватися - зроблено. І зараз продовжуємо посилювати запас міцності в енергосистемі для того, щоб навіть якщо масовані обстріли будуть, мінімізувати їхні наслідки", - підкреслив очільник Укренерго.

Укренерго, Кудрицький
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