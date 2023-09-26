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Вчені: Зниження рівня народжуваності в Україні є серйозною демографічною проблемою

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Зниження рівня народжуваності в Україні є серйозною демографічною проблемою. За прогнозами демографів, цей показник може стати найнижчим у світі.

На думку вчених протягом наступних 20 років кількість населення України може скоротитися до 30 млн.

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році і здобуття незалежності чимало українців мігрували за кордон у пошуках роботи, а одна дитина стала нормою.

Хоча максимальна чисельність населення України (52,2 млн) була зафіксована першого січня 1993 року.

Події, пов’язані з анексією Криму росією та конфліктом на сході України, створили надзвичайну нестабільність і загрозу для життя. З 2013 показники в Україні падають приблизно на 7% на рік.

У 2014 році загальна кількість населення була 45,4 млн. Тоді рівень народжуваності впав на 12%.А повномасштабна війна рф проти України призвела до найбільшої демографічної кризи.

У минулому році через відсутність доступу до медичної допомоги (у тому числі, послуг з репродуктивного здоров’я) та від’їзд жінок з дітьми до інших країн, рівень народжуваності в Україні також зменшився.

За статистикою, за шість місяців поточного року в Україні народилося 96 755 дітей (47 129 дівчаток та 49 626 хлопчиків). Це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року (135 079 дітей).

демографія
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