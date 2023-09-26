Кличко: Позбавлення громад військового ПДФО негативно позначиться на життєзабезпеченні міст і селищ

Позбавлення громад військового ПДФО негативно позначиться на життєзабезпеченні міст і селищ, вважає міський голова Києва Віталій Кличко, коментуючи відповідний законопроєкт, який підтримала Верховна Рада в першому читанні.

"Вкрай складно буде тим містам, селищам та селам, де не працює виробництво та критична економічна ситуація. Саме там військовий ПДФО складає важливу частину місцевого бюджету. Вилучення цього податку негативно позначиться на життєзабезпеченні цих громад, особливо під час підготовки до опалювального сезону. Також у громад уже не буде можливості допомагати військовим. Зокрема до нас часто звертаються командири різних підрозділів по допомогу і ми не відмовляємо нікому. Допомагаємо чим можемо", - наголосив Кличко, повідомляє пресслужба мера.

Він нагадав, що столиця постійно збільшує допомогу захисникам України. Місто з лютого 2022 року вже спрямувало понад 4,6 млрд грн на підтримку військових. Із них майже 3,5 млрд грн - у вигляді субвенцій на озброєння, спорядження, дрони, техніку та інші першочергові потреби військових частин, зареєстрованих у Києві, які виконують сьогодні бойові завдання на передовій. Понад 700 млн грн - на виплату матеріальної допомоги захисникам та їхнім родинам; 439 млн грн спрямували на забезпечення квартирами захисників, їхніх родин.

Київрада на цей рік на підтримку військових передбачила лише 5 млрд грн. Також додатково передали з бюджету столиці - у вигляді субвенції Міністерству оборони, Генштабу, військовим, 300 млн грн. Ці кошти підуть на закупівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби та інше найнеобхідніше українським бійцям на передовій.