російська влада оголосила в розшук керівництво МКС

міністерство внутрішніх справ рф оголосило в розшук керівництво Міжнародного кримінального суду (МКС).
Про це повідомляє російський портал Медіазона із посиланням на мвс країни-окупанта.
У розшук були оголошені голова МКС Петр Хофманський, його заступниця Лус дель Кармен Ібаньєс Карранса та суддя Бертрам Шмітт.
За даними бази мвс, усі троє «розшукуються за статтею Кримінального кодексу». При цьому подробиці кримінальних справ, у яких фігурують судді МКС, російська влада вирішила не розголошувати.
Журналісти також зазначають, що у картці Ібаньєс Карранси, уродженки Перу, у полі «національність» стоїть слово «НЕТ», тоді як у картках Хофманського та Шмітта національність вказана правильно.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента рф володимира путіна, а також уповноваженого з прав дитини марії львової-бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей.
14 вересня у Києві запрацював польовий Офіс Міжнародного кримінального суду. Наступного дня президент Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором МКС Карімом Ханом.
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