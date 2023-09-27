Констанкевич: У проєкті Державного бюджету на 2024 рік збільшено окремі видатки на гуманітарну сферу

Видатки на гуманітарну сферу під час війни не можуть бути такими, як довоєнні, водночас у проєкті Державного бюджету на 2024 рік окремі показники збільшено.

Про це сказала перша заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич в ефірі Українського радіо, передає Укрінформ.

"Якщо говорити про видатки на культуру і - ширше - на гуманітарну сферу, то в час війни вони не можуть бути такими, як довоєнні. Вони менші. Водночас окремі показники зростають, якщо порівнювати з 2022-м і 23-м роками... Ми бачимо зростання коштів, які будуть (виділятися) з держбюджету на потреби книговидання і зокрема популяризацію України через українську книгу за кордоном. Ми бачимо зростання на окремі програми соціального захисту сім'ї та дитини. Ми бачимо певне зростання видатків на Український культурний фонд", - сказала депутатка.

За її словами, для підтримки книговидання передбачено кілька шляхів, які були напрацьовані ще до війни, та лише з 2024 року їх можливо впровадити. І один із них — це підтримка бібліотек, придбання книг.

"Це важлива програма. Хочу нагадати, що полиці українських бібліотек спорожніли більш ніж на 50%, тому що вилучені були російські видання. Натомість ми маємо поповнити їх якісною, сучасною українською книгою. А української літератури вдосталь, і я думаю, що ми з цим впораємося успішно", - зауважила депутатка.

Ще два механізми, які запрацюють, - це субсидії з держбюджету на підтримку книгарень, де буде продаватися українська книжка, і субсидії на сертифікати дітям при народженні і тим, хто досягнув повноліття.

"Тобто в такий спосіб ми заохочуємо читання української книги, літератури, історії. І я вважаю, що це дуже гарна практика, яка дасть незабаром гарні результати", - сказала Констанкевич.

Водночас невтішною, за її словами, є картина щодо фінансування медіа, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, туризму. "І на те є об'єктивні причини. Але ми на цим працюємо", - додала Констанкевич.