Рада ЄС продовжила ще на один рік термін дії механізму тимчасового захисту для українців

Рада Європейського Союзу схвалила пропозицію Європейської Комісії та продовжила ще на один рік - із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року - термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни.
Відповідне рішення було ухвалено в четвер у Брюсселі під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ. "Щоб забезпечити впевненість щодо більше ніж 4 мільйонів українських біженців, які наразі проживають у ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, котрі рятуються від агресивної війни Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року", - ідеться в повідомленні Ради.
Як повідомлялося, 19 вересня Європейська Комісія анонсувала відповідну пропозицію.
ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року, яка забезпечує негайний захист і доступ до прав у ЄС, включно з правами на проживання, доступом до ринку праці, житла, соціальної, медичної та іншої допомоги.
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