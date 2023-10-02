Болгарія закриває в'їзд для російських автомобілів на територію країни

2 жовтня до кінця доби Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію країни.

Про це повідомляє ДПСУ у Телеграмі, передає Укрінформ.

«До кінця дня Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію країни», – повідомив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов.