ДТЕК збільшив здатність України експортувати електроенергію до країн ЄС

ДТЕК ВДЕ встановив обладнання, щоб збільшити здатність України експортувати електроенергію до країн ЄС. Це може збільшити експорт на 730 МВт на додаток до існуючого обсягу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія SCM, куди входить ДТЕК Відновлювана Енергетика (ВДЕ).

«Компанія ДТЕК ВДЕ завершила на своїх підприємствах процес із додаткового налаштування енергетичного обладнання - пристроїв компенсації реактивної потужності (STATCOM)<…> У перспективі це дасть змогу збільшити можливість експорту електроенергії з України до країн Європейського союзу на 730 МВт на додачу до існуючого обсягу, що забезпечить додаткові надходження до бюджету України та прискорить євроінтеграцію держави», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це перший досвід для України, де працівники ДТЕК ВДЕ отримали унікальну експертизу встановлення та використання новітнього обладнання.

Однією з умов синхронізації електричних мереж ОЕС України та ENTSO-E було вирішення питання демпфування низькочастотних коливань у в українській мережі.

Виконати цю умову вдалося завдяки додатковій активації функції демпфування низькочастотних коливань (POD, power oscillation damping) на пристроях STATCOM, що встановлені на трьох електростанціях ДТЕК ВДЕ.

У процесі активації функції використовувалося також інноваційне програмне забезпечення, яке розроблялося спеціалістами ДТЕК ВДЕ спільно з інженерами заводів - виробників обладнання.

За словами генерального директора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева, в компанії розуміють важливість підвищення надійності енергетичного зв’язку між ОЕС України та ENTSO-E, що має принести ще й економічну користь для України.

«Тому компанія інвестувала власні кошти у встановлення цього інноваційного обладнання, що буде сприяти розширенню експортних можливостей України до мереж ENTSO-E. Додаткові 730 МВт - це велике підґрунтя для збільшення експортних надходжень України, коли буде можливість такі обсяги електроенергії продавати», - пояснив Селищев.

22 вересня ДТЕК ВДЕ отримала погодження звітів щодо активації функції POD на пристроях STATCOM з боку НЕК «Укренерго» і ENTSO-E. Раніше дослідження впливу пристроїв STATCOM на станції ДТЕК ВДЕ було виконано польським Institute of Power Engineering Gdansk Division та підтверджено позитивний вплив на можливість збільшення експорту потужності.

У повідомленні підкреслили, що функція POD є унікальною не лише для України, а й для країн ЄС. Спочатку її роботоздатність була перевірена віртуально шляхом математичного моделювання, а згодом була реалізована та випробувана на станціях компанії в реальних умовах.