У Держбюджеті на 2024 рік заплановані виплати на підтримку аграріїв на деокупованих територіях

У проекті Держбюджету на 2024 рік заплановані виплати на підтримку аграріїв на деокупованих територіях. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України, пише УНН.

Проектом бюджету на 2024 рік запланована безповоротна фінансова допомога для для сільгосппідприємців на деокупованих територіях - майже 800 млн гривень.

На сьогодні підтримка фермерів включає безпосереднє фінансування та ресурсну допомогу насінням, добривами тощо, однак найбільш дієвою для фермерів є фінансова підтримка з розрахунку на гектар. Така допомога планується з наступного року за кошти Європейського Союзу, йдеться в повідомленні.

Оформити кошти фермери зможуть через Державний аграрний реєстр. Основна умова - зареєстровані права власності або оренди на землю.

Крім того, в проекті Державного бюджету 2024 року передбачено 2 млрд гривень компенсації за послуги з розмінування с/г земель.