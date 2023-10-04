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Forbes: Список іноземних компаній, що продовжують працювати на території росії, оновився майже наполовину

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За підсумками 2022 року список іноземних компаній, що продовжують працювати на території росії, оновився майже наполовину.

Французька "Леруа Мерлен", японська JT Group та американська Philip Morris очолили рейтинг Forbes 50 найбільших іноземних компаній, що, попри криваву війну в Україні, досі працюють в рф.

22 компанії призупинили або закрили бізнес в рф. Найбільше представництво в рейтингу зберегли США.

Лідери рейтингу 50 найбільших іноземних компаній в рф за виручкою:

  • "Леруа Мерлен" - 529,7 млрд руб. (Франція, DIY-рітейлер);
  • JT Group - 432,6 млрд руб. (Японія, тютюнова промисловість);
  • Philip Morris International - 399,9 млрд руб. (США, тютюнова промисловість);
  • PepsiCo - 303,7 млрд руб. (США, харчова промисловість);
  • Elo Group ("Ашан", "Атак") - 292,6 млрд руб. (Франція, торгівля);
  • VEON ("Вимпелком") - 286,4 млрд руб. (Нідерланди, телекомунікації);
  • Metro AG - 223,6 млрд руб. (Німеччина, торгівля);
  • Mars - 201,4 млрд руб. (США, харчова промисловість);
  • Nestle - 195 млрд руб. (Швейцарія, харчова промисловість);
  • Chery Automobile - 147,5 млрд руб. (Китай, автомобілі).

Рітейлер "Леруа Мерлен" в минулому рейтингу посідав друге місце, поступаючись Volkswagen Group. Німецька компанія залишила російський ринок, французька - планує це зробити.

"Леруа Мерлен" вперше не розкривала свою фінансову звітність, для рейтингу використовувалася оцінка агентства INFOLine.

З рейтингу вибули Renault, Apple, Toyota Motor, Samsung Electronics, які пішли з російського ринку.

Лідерство - у США (представництво скоротилося з десяти до восьми компаній) і Китаю (представництво зросло з однієї до шести компаній). По п'ять компаній у рейтингу - з Туреччини, Франції та Німеччини.

У списку вперше з'явилися компанії з Таїланду (CP Foods - 44-е місце), Казахстану (Polymetal International - 13-е) та Білорусії ("Торговий дім БелАЗ" - 38-е, Santa - 39-е).

Компанії, що пішли в списку замінив бізнес з Китаю, Туреччини та Білорусії. Однак більшість компаній в рейтингу - фірми з недружніх країн Заходу.

PepsiCo, Philip Morris, Леруа Мерлен
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