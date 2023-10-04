Клименко розповів, як каратимуть військовозобов’язаних чоловіків, які перетнули кордон після початку війни

Держава шукає шляхи повернення в Україну та покарання тих військовозобов’язаних чоловіків, які перетнули кордон після початку повномасштабного вторгнення за підробленими документами.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
«Тут є юридична і моральна сторони. Моральна сторона – це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни, і тих, хто вже 19 місяців перебуває за кордоном. Ми зараз дискутуємо щодо юридичних норм, які мають цю справедливість – і юридичну, і моральну – звести до одного. Однозначно, ті люди, які виїхали за кордон, порушили закон. Нелегально виїхали через систему Шлях, нелегально виїхали за документами ВЛК, нелегально виїхали у відрядження або на навчання», – сказав він.
Клименко зазначив, що у МВС розглядають декілька варіантів покарання, серед яких штрафи та кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, із початком повномасштабної війни в Україні військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023