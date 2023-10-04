Клименко розповів, як каратимуть військовозобов’язаних чоловіків, які перетнули кордон після початку війни

Держава шукає шляхи повернення в Україну та покарання тих військовозобов’язаних чоловіків, які перетнули кордон після початку повномасштабного вторгнення за підробленими документами.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Тут є юридична і моральна сторони. Моральна сторона – це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни, і тих, хто вже 19 місяців перебуває за кордоном. Ми зараз дискутуємо щодо юридичних норм, які мають цю справедливість – і юридичну, і моральну – звести до одного. Однозначно, ті люди, які виїхали за кордон, порушили закон. Нелегально виїхали через систему Шлях, нелегально виїхали за документами ВЛК, нелегально виїхали у відрядження або на навчання», – сказав він.

Клименко зазначив, що у МВС розглядають декілька варіантів покарання, серед яких штрафи та кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, із початком повномасштабної війни в Україні військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.