Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак ініціював ухвалення законодавства для боротьби з палінням.

Як ідеться в заяві Сунака на конференції Консервативної партії, уряд пропонує заборонити продаж сигарет усім, хто народився 1 січня 2009 року і пізніше.

Це означає, що в разі ухвалення відповідного законодавства, буде заборонений легальний продаж сигарет дітям, яким цьогоріч виповниться або вже виповнилось 14 років. Так країна хоче створити перше "покоління, вільне від тютюнового диму".

Опісля мова йтиме про поступове підвищення віку, з якого дозволять легальний продаж сигарет, на один рік. Згодом заборона стосуватиметься всього населення. Прогнозують, що це може призвести до майже повної відмови від паління серед молоді вже у 2040 році.

Крім того, британський уряд заявив про консультації щодо боротьби з палінням вейпів серед дітей. За його оцінками, без додаткових заходів у країні до 2030 року від куріння помруть майже пів мільйона людей. При цьому економіка Сполученого Королівства зазнаватиме щороку 17 мільярдів фунтів стерлінгів збитків.