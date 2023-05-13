У МО України натякнули на ймовірні "цілі" для ракет Storm Shadow

У Міністерстві оборони натякнули на ймовірні "цілі", для яких будуть використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, передані Великою Британією, зазначивши, що до кораблів росії з "Калібрами" у бухті Севастополя 298 км.

Про це повідомляється в Twitter відомства.

У Міноборони оприлюднили фото усміхнених президента Володимира Зеленського та британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.

"Момент, коли розумієш, що відстань від лінії фронту до військових кораблів з ракетами "Калібр" у Севастопольській бухті становить 298 км 700 м", – підписали світлину в міністерстві.