Нардеп: Міжнародні страхові компанії пропонують програми страхування кораблів, які заходять до портів України

Морський коридор, який відкрила Україна, набирає обертів, все більше кораблів заходять до наших портів, і це великий крок до покращення стану нашої економіки. Про ефективність цього коридору свідчить також той факт, що міжнародні страхові компанії активізувалися, і пропонують програми страхування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Мусу Магомедова.

"Чудові новини: три наші чорноморські порти знову приймають судна, які гарантуватимуть український експорт. Це великий крок до стабілізації нашої економіки. А після того, як створеним нещодавно тимчасовим коридором скористалось вже 10 кораблів, міжнародні страхові компанії почали виходити з ініціативами покривати страхові ризики. І це ще одна чудова новина", - написав він.

Він також повідомив, що зараз українська влада працює над пошуком ефективних шляхів для повного відновлення українського експорту - це одне із питань, яке наразі знаходиться в центрі уваги.

"Сподіваюсь, що дуже скоро ми зможемо безпечно (бодай відносно) експортувати не лише зерно, а й метал, добрива, руду, обладнання тощо. Тоді наша економіка матиме великий шанс втриматися на плаву", - резюмував Магомедов.

Раніше директор BPG Shipping Геннадій Іванов заявив, що ставки фрахту суден для перевезення зерна тимчасовим морським коридором зараз впали до рівня вересня минулого року, коли розпочав працювати "зерновий коридор" під егідою ООН.

Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що понад 10 нових суден планують зайти для завантаження до українських портів. Таким чином, для входу у новий морський коридор є 12, а для виходу - 10 кораблів.

Своєю чергою ЗСУ роблять усе, щоб забезпечити безпеку цивільного судноплавства в нашій акваторії.