Юнкер: Україна корумпована на всіх рівнях суспільства

Україна поки що не відповідає критеріям для членства в Євросоюзі.

Таку думку висловив колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine, оприлюдненому в четвер, 5 жовтня, пише УНН.

«Ми не повинні давати неправдивих обіцянок людям в Україні, які по вуха в стражданнях. Я дуже розлючений деякими висловлюваннями в Європі, які намагаються переконати українців, що вони можуть стати членами ЄС негайно. Це не було б добре ні для ЄС, ні для України», - заявив Юнкер.

За його словами, будь-хто, хто мав хоч якесь відношення до України, знає, що «це країна, яка корумпована на всіх рівнях суспільства».

«Незважаючи на зусилля, вона не готова до вступу, їй потрібні масштабні внутрішні реформи», - зауважив ексголова Єврокомісії.

Водночас, не називаючи конкретних прикладів, ексглава Єврокомісії нагадав, що в ЄС уже був невдалий досвід із новими членами щодо дотримання норм правової держави. "Цьому не можна дати повторитися",- застеріг він.

На думку Юнкера, для України та Молдови, які мають статус країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу, необхідно зберігати європейську перспективу, "однак її не можна пов'язувати з надією, що це (членство в ЄС. - Ред.) можна досягти відразу, натисканням на кнопку".

"Ми маємо працювати над тим, щоб уможливити щось на кшталт часткового приєднання, розумну форму майже-розширення", - додав Юкнер.