Німеччина може передати Україні одну систему Patriot на зимові місяці

Президент Володимир Зеленський зустрівся із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці, передає УНН.

«Змістовна зустріч із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці», - написав Зеленський.

Він висловив вдячність за підтримку з боку ФРН у захисті української свободи й народу.

«Це також захист Європи та наших спільних цінностей», - зазначив Зеленський.

Раніше міністр МЗС Кулеба повідомляв, що в Володимира Зеленського є конкретні домовленості щодо засобів ППО. Таких систем буде в Україні більше за результатами його візиту до Гранади.