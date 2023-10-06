Подоляк: Суб'єкт "путін" повинен опинитися на жорсткій лаві підсудних

Країна-агрессор росія начебто не починала війну проти України. З такою заявою у четвер, 5 жовтня, виступив президент рф володимир путін на тлі удару росіян по селу Гроза у Харківській області, де загинули понад 50 мирних мешканців.

"росія не починала війну в Україні, а намагається її закінчити", – сказав цинічно господар кремля на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу Валдай.

Він звинуватив Україну в начебто залякуванні мешканців Криму і бомбардуваннях та обстрілах окупованого росіянами Донбасу.

"Поки на Донбасі до початку "спецоперації" гинули люди, діти, ніхто на Заході не звертав увагу і не плакав за ними", – сказав путін, забувши сказати, що після початку "сво" його армія нищить населені пункти на Донбасі і півдні України.

За його версією, у росії "нема жодних інтересів з погляду відвойовування будь-яких територій".

"Нам ще освоювати і освоювати і Сибір, і Далекий Схід. Це не територіальний конфлікт і навіть не встановлення регіонального геополітичного балансу. Питання набагато ширше і фундаментальніше. Мова про принципи, на яких базуватиметься новий світоустрій", – сказав путін і помріяв на тему того, що перед росією стоїть "завдання будівництва нового світу".

Також він розкритикував США, які начебто нав’язують свої правила іншим країнам.

"Треба жити за "правилами", якими правилами? Наші колеги зі США не просто встановлюють такі правила, а ще й повчають, хто і як повинен їх виконувати. Хто і як повинен поводитися. Це проявляється у хамській формі – "ви повинні, ви зобов'язані". Ви хто такі взагалі? Яке ви маєте право попереджати когось?", – по-хамськи заявив путін.

На слова президента росії вже відреагували в Україні. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав в Telegram, що правильним рішенням буде "жорстка лава підсудних особисто для путіна".

"Суб'єкт "путін" у своїй черговій "людожерській валдайській промові" цинічно заявляє: "Я не починав жодної так званої війни в Україні". І робить він це на тлі навмисного авіаційного удару по лікарні в Херсоні й навмисного ракетного удару по цивільному кафе на Харківщині з одномоментним убивством великої кількості цивільних", – зазначив він.

На його думку, путін демонструє класичну поведінка безумовного злочинця, який навмисне вдерся в чужу суверенну країну заради єдиної мети – масштабного знищення українців та масштабного руйнування всього українського.

"Яке правильне рішення? Жорстка лава підсудних особисто для путіна. Як? Прискорення постачання зброї Україні", – резюмував Подоляк.