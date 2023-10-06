У росії пройшли нібито успішні випробування ракети з ядерною енергетичною установкою

російський диктатор володимир путін заявив про нібито успішне випробування ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник».
Заяву президента країни-окупанта цитують пропагандистські ЗМІ.
«Проведено останнє успішне випробування «Буревісника», це крилата ракета глобальної дальності з ядерною установкою», - стверджує диктатор.
Путін сказав, що найближчим часом росія перейде до масового виробництва як «Буревісника», так і ракет типу «Сармат».
Крім того, диктатор знову погрожував цивілізованому світу ядерним ударом.
«Зустрічний удар росії на ядерну атаку будь-якого потенційного противника не залишить йому шансів на виживання», – сказав путін.
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