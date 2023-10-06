У росії пройшли нібито успішні випробування ракети з ядерною енергетичною установкою

російський диктатор володимир путін заявив про нібито успішне випробування ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник».

Заяву президента країни-окупанта цитують пропагандистські ЗМІ.

«Проведено останнє успішне випробування «Буревісника», це крилата ракета глобальної дальності з ядерною установкою», - стверджує диктатор.

Путін сказав, що найближчим часом росія перейде до масового виробництва як «Буревісника», так і ракет типу «Сармат».

Крім того, диктатор знову погрожував цивілізованому світу ядерним ударом.

«Зустрічний удар росії на ядерну атаку будь-якого потенційного противника не залишить йому шансів на виживання», – сказав путін.