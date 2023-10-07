Через співпрацю з росією США додали 42 китайські компанії до урядового списку експортного контролю

У п'ятницю Міністерство торгівлі США додало 42 китайські компанії до урядового списку експортного контролю внаслідок підтримки російської військової та оборонної промисловості, включаючи постачання російському сектору інтегральних схем американського виробництва, повідомляє агентство Reuters.
Ще сім підприємств із Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Великобританії також було додано до списку торговельного експортного контролю.
До складу цих схем входить мікроелектроніка, яку Росія використовує для систем точного наведення ракет та дронів, які запускаються з цивільних цілей в Україні, йдеться у заяві Міністерства торгівлі.
"Сьогоднішні доповнення до списку організацій дають чіткий сигнал: якщо ви поставите російському оборонному сектору технології американського походження, ми дізнаємося про це і вживемо заходів", - заявив у заяві помічник міністра з експортного контролю Метью Аксельрод.
Компанії додаються до списку юридичних осіб США, коли Вашингтон вважає їх загрозою національній безпеці чи зовнішній політиці США. У цьому випадку постачальникам, як правило, важко отримати ліцензії, перш ніж надсилати товари організаціям, які включені до списку.
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