Блащак: На кордоні з Україною та білоруссю Польща розташує нові військові підрозділи

Польща розташує кілька нових військових підрозділів поблизу кордону з білоруссю та Україною.
Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що в прикордонному селі Собєшин буде розташовано новий дивізіон ППО на базі зенітно-ракетних систем Poprad i Pilica. Також там розмістять інженерний та логістичний батальйони.
Крім цього, Блащак повідомив про створення 18-ї механізованої бригади зі штабом у місті Понятова. А в Януві-Любельському розміститься новий логістичний батальйон, який входитиме до складу 4-ї бригади тилового забезпечення.
Нагадаємо, Польща останнім часом активно купує різну військову техніку для того, щоб зміцнити оборону країни.
Зокрема, вона замовила у США танки Abrams та майже півтисячі реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Як зазначало видання The Telegraph ще у травні, Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози з боку росії.
Крім цього, вони можуть отримати систему захисту неба "Залізний купол" в обмін на ППО Patriot для України.
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