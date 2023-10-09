МО Італії: військова допомога Україні не може бути необмеженою

Італія і далі має намір підтримувати Україну на тлі російської агресії, але італійська військова допомога "не може бути необмеженою". Про це в інтерв'ю Fanpage заявив міністр оборони країни Гвідо Крозетто.

За його словами, допомога Україні буде продовжуватися тою мірою, якою вона не призводить до спустошення власних оборонних запасів Італії.

Також глава Міноборони Італії вважає, що на фронті в Україні настав стратегічний глухий кут, і справа йде до політичного вирішення конфлікту.

"Ми бачимо, що ситуація в Україні погіршується. Києву дуже складно повернути втрачені позиції. А Москві ніколи не вдасться завоювати націю, на яку вона напала. Ми є свідками неможливості вирішення конфлікту на полі бою. Тому ми продовжуємо допомагати тим, хто правий (українцям - ред.), але кожен день аналізуємо більш вигідні тактики для побудови діалогу, досягнення миру і початку відбудови захопленої і зруйнованої території", - заявив Крозетто.