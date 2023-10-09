Ігнат: Цієї зими системи ППО будуть зосереджені на захисті енергетичного сектору

В Україні з'явилося більше західних систем ППО, і цієї зими вони будуть зосереджені на захисті енергетичного сектору, повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ці системи будуть посилювати ті самі напрямки, які й були минулого року. Зрозуміло, що ставку буде зроблено на об'єкти енергетики, в опалювальний сезон енергетично-паливного сектору загалом, а також на стратегічні об'єкти держави та об'єкти критичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

За його словами, є цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог, можливо, захоче вразити. Зокрема, вважає спікер, "уже варто вносити до об'єктів критичної інфраструктури продовольчий сектор, адже по ньому росіяни б'ють".

Він також наголосив, що "Україні досі бракує систем захисту, тому доводиться брати на озброєння все те, чим можна вразити повітряні цілі".

Разом з тим, Ігнат запевнив, що сили ППО намагатимуться максимально збивати всі ворожі цілі.