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ЄК: Події, що відбуваються у світі, не можуть перешкодити наданню допомоги Україні

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Події, що відбуваються у світі, такі як ескалація конфлікту між Ізраїлем і Палестиною, не можуть перешкодити наданню Євросоюзом допомоги Україні, заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Ерік Мамер.

"Не думаю, що, що б там не було, зможе вплинути на підтримку, яку Європейський Союз зобов'язався надавати Україні. Я це заявляю ясно і без будь-яких сумнівів", - сказав прессекретар у понеділок на брифінгу в Брюсселі.

Мамер послався на виступ минулої суботи в Бордо голови ЄК Урсули фон дер Ляєн. "Вона підтвердила підтримку українському населенню та Україні в цьому конфлікті ... Це зрозуміло, і немає причин у цьому сумніватися", - запевнив Мамер, відповідаючи на відповідне запитання.

Мамер, ЄК
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