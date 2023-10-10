Reuters: Україна розпочала попередні консультації щодо реструктуризації виплат на $20 млрд

Україна раніше запланованого терміну розпочала попередні консультації з іноземними власниками облігацій щодо реструктуризації виплат на $20 млрд. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на свої джерела.
Консультації ведуться вже кілька тижнів, їх координує Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом, уточнюють в агентстві.
Поточні консультації мають неофіційний характер. Переговори з власниками облігацій мали розпочатися на початку наступного року, але Україна прагне домовитися про реструктуризацію якнайшвидше, щоб залучати нове фінансування, пояснюють в агентстві.
Україні дозволили відстрочити виплату боргу до 2027 року за рішенням Групи кредиторів, до якої входять усі держави G7. Ця відстрочка є актуальною на період дії програми МВФ, яка завершується у 2027 році.
Минулого тижня глава місії МВФ Гевін Грей заявив у Києві, що Фонд готовий допомогти Україні підготуватися до реструктуризації держборгу.
У рамках чотирирічної кредитної програми МВФ на суму $15,6 млрд Фонд передбачав, що Україна має провести реструктуризацію держборгу, але не вказав терміни.
Передбачається, що у рамках реструктуризації Україна випустить нові облігації.
Інвестори готові погодитися на пропозиції України, але хочуть додаткових гарантій від країн-партнерів з огляду на ризики війни, зазначають в агентстві.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023