Через раптовий напад на Ізраїль Південна Корея побоюється атаки з боку КНДР

Південна Корея побоюється атаки з боку КНДР на тлі нещодавнього нападу терористів ХАМАС на Ізраїль.
Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
Міністр заявив, що наполягатиме на призупиненні міжкорейської військової угоди 2018 року, щоб відновити спостереження на передовій за Північною Кореєю.
Причиною цього став раптовий напад на Ізраїль з боку терористів ХАМАС, який викликав у Південній Кореї занепокоєння з приводу аналогічних нападів з боку Північної Кореї.
Угода створила буферні зони вздовж сухопутних і морських кордонів, а також безпольотні зони над кордоном для запобігання сутичок.
Сін особливо критично ставився до безпольотних зон міжкорейської угоди, які, за його словами, не дають змоги Південній Кореї повністю використовувати свої засоби повітряного спостереження в той час, коли північнокорейська ядерна загроза зростає.
Хоча Південній Кореї знадобиться складний юридичний процес, щоб повністю відмовитися від угоди, для призупинення угоди буде потрібно тільки рішення засідання кабінету міністрів.
"ХАМАС напав на Ізраїль, а Республіка Корея перебуває під набагато серйознішою загрозою", - сказав Сін.
Він також пояснив, щоб протистояти цій загрозі, Південній Кореї необхідно спостерігати за пересуваннями північнокорейських військових за допомогою засобів спостереження, щоб заздалегідь дізнатися, готують вони провокації чи ні.
"Якби Ізраїль використовував літаки і безпілотники для постійного спостереження, я думаю, по них, можливо, не було б такого удару", - додав глава Міноборони.
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