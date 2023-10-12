Гуменюк: Україна докладає значних зусиль для функціонування гуманітарного коридору у Чорному морі

Сили оборони України докладають значних зусиль для функціонування гуманітарного коридору у Чорному морі. Про це начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила на брифінгу.

"Він має назву гуманітарний, тому що спрямований на те, щоб у гуманітарний спосіб забезпечити функціонування судноплавства навіть для тих суден, які виявилися заблокованими з початку повномасштабного вторгнення у портах Одеської області. Є ще у нас судна, які заблоковані у портах Миколаївської і навіть Херсонської областей. Попри те, що вони перебувають там уже півтора року і деякі з них пошкоджені внаслідок бойових дій, судновласники все одно мають намір витягнути їх звідти і забезпечити їм мирний прохід. Поки що про Херсонщину та Миколаївщину не йдеться, але той коридор, що працює з одеських портів, досить стало функціонує, попри ту загрозу, яку море все ж таки в собі має. І не тільки море - й повітря, оскільки ворог останнім часом дуже системно тероризує цей напрямок тактичною авіацією, скидаючи керовані авіабомби в напряму цього коридору. А точніше, місць, де зосереджене прокладання рекомендованих морських транспортних шляхів навколо острова Зміїний", - сказала Гуменюк.

За її словами, особливість течії така, що вже скинуті керовані авіабомби можуть призвести або до детонації морських якірних мін, або до їхнього вільного дрейфування, тоді може статися детонація поблизу судна.

"Тому загроза залишається високою. Але сили оборони забезпечують безпековий компонент у межах своєї компетенції та у зоні відповідальності, тобто, в територіальному морі України ми забезпечуємо такий компонент. Кожного разу, коли судно, що вирішило скористатися таким гуманітарним коридором, залишає територіальне море України, сили оборони про це звітують", - сказала начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня.