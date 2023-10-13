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Румунія: Падіння російських безпілотників на території країни збільшує ризик ескалації

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Падіння російських безпілотників на території Румунії, яка є членом НАТО, збільшує ризик ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу канцелярії президента Румунії.

У відомстві зазначили, що сьогодні, 12 жовтня, відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії. Під час обговорень учасники порушили питання чергового падіння російського дрону на території країни.

У канцелярії наголосили, що посилення російських атак на українські морські та річкові порти в районі Чорного моря "ще більше наблизило війну до кордонів Румунії".

"Інциденти з падінням фрагментів безпілотників на територію нашої країни і, відповідно, НАТО збільшили ризик ескалації", - додали в канцелярії.

Румунія
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