Yonhap: Корея планує вжити додаткових заходів проти КНДР через її військову співпрацю з рф

Південна Корея планує вжити додаткових заходів проти КНДР через її військову співпрацю з рф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Високопоставлений чиновник міністерства закордонних справ Сеула заявив виданню, що уряд "буде моніторити тенденції у військовій співпраці між росією та Північною Кореєю та розглядатиме подальші заходи".
Він додав, що співпраця між росією та Північною Кореєю, пов'язана з торгівлею зброєю, "є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і становить серйозну загрозу миру та стабільності на Корейському півострові".
Видання зазначає, що минулого місяця Сеул запровадив односторонні санкції проти 10 осіб і двох організацій, причетних до незаконної торгівлі зброєю Північної Кореї з іншими країнами, включаючи росію. Серед них був міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нам.
Нагадаємо, 13 вересня диктатори Кім Чен Ин і володимир путін зустрілись в росії для обговорення військової співпраці. до цього західні змі повідомляли про наміри кндр передати росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології.
Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".
Потім CBS News з посиланням на джерела повідомило про те, що КНДР вже почала передавати росії артилерію.
А днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.
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