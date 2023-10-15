Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Yonhap: Корея планує вжити додаткових заходів проти КНДР через її військову співпрацю з рф

177

Південна Корея планує вжити додаткових заходів проти КНДР через її військову співпрацю з рф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Високопоставлений чиновник міністерства закордонних справ Сеула заявив виданню, що уряд "буде моніторити тенденції у військовій співпраці між росією та Північною Кореєю та розглядатиме подальші заходи".

Він додав, що співпраця між росією та Північною Кореєю, пов'язана з торгівлею зброєю, "є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і становить серйозну загрозу миру та стабільності на Корейському півострові".

Видання зазначає, що минулого місяця Сеул запровадив односторонні санкції проти 10 осіб і двох організацій, причетних до незаконної торгівлі зброєю Північної Кореї з іншими країнами, включаючи росію. Серед них був міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нам.

Нагадаємо, 13 вересня диктатори Кім Чен Ин і володимир путін зустрілись в росії для обговорення військової співпраці. до цього західні змі повідомляли про наміри кндр передати росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології.

Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".

Потім CBS News з посиланням на джерела повідомило про те, що КНДР вже почала передавати росії артилерію.

А днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.

КНДР, Південна Корея
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 15 октября 2023
Суббота, 14 октября 2023
Пятница, 13 октября 2023
Четверг, 12 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023