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Британська розвідка назвала одну з головних цілей українських ударів по росії

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росія використовує залізницю у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї. Тому вона залишається однією з головних цілей для ударів України.

Про це повідомляють британські розвідники.

У дописі наголошують, що залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення росії. Загарбники використовують свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу в Україну. При цьому окупанти активно використовують також залізницю на окупованій території пропри те, що вона залишається вразливою для артилерії, ракет та диверсій.

Розвідники наголошують, що рф продовжує підтримувати та вдосконалювати залізницю в Україні, зокрема будує нову гілку до Маріуполя. Це, ймовірно, може прискорити логістику на Запорізький фронт.

«Нова лінійка входить в умовну номенклатуру українських високоточних ударних систем великої дальності», – додали у повідомленні.

Також напередодні у розвідці розповідали, що ризик втрати Чорноморський флот перевищує бажання москви блокувати український експорт Чорним морем.

розвідка
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