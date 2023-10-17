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Євлаш: росіяни намагаються затикати «дірки» на фронті експериментальними та раритетними зразками озброєння

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російські окупанти намагаються затикати «дірки» на фронті всім чим можуть, зокрема за рахунок експериментальних зразків озброєння та раритетного озброєння.

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише УНН.

«Ворог зараз намагається затикати свої дірки й прогалини на фронті всім чим може. Затикає і за рахунок експериментальних зразків озброєння, і за рахунок раритетів, які знімаються зі складів, з різних резервів й перекидає все, що можна. В тому числі він використовує й людський ресурс, який не отримав належної підготовки. Наприклад, як 25 армія, яку планували перекидувати в зимовий період», - розповів Євлаш.

Він зазначив, що це вплинуло на підготовку цих сил, адже належних навичок вони не отримали.

Євлаш
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