Євлаш: росіяни намагаються затикати «дірки» на фронті експериментальними та раритетними зразками озброєння

російські окупанти намагаються затикати «дірки» на фронті всім чим можуть, зокрема за рахунок експериментальних зразків озброєння та раритетного озброєння.
Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише УНН.
«Ворог зараз намагається затикати свої дірки й прогалини на фронті всім чим може. Затикає і за рахунок експериментальних зразків озброєння, і за рахунок раритетів, які знімаються зі складів, з різних резервів й перекидає все, що можна. В тому числі він використовує й людський ресурс, який не отримав належної підготовки. Наприклад, як 25 армія, яку планували перекидувати в зимовий період», - розповів Євлаш.
Він зазначив, що це вплинуло на підготовку цих сил, адже належних навичок вони не отримали.
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