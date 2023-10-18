Рада не змогла ухвалити передачу ПДФО для військових з місцевих до державного бюджету

Верховна Рада не схвалила у другому читанні законопроєкт №10037, яким пропонується переспрямувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) з забезпечення військових з місцевих до державного бюджету.

За внесення змін до Бюджетного кодексу проголосували 223 парламентаріїв за необхідних 226-ти голосів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Не дали жодного голосу "за" фракції "Європейська солідарність" і "Батьківщина", а також група "Партія "За майбутнє".

За проголосували фракції "Слуга народу" (171 голос), "Голос" (10), групи "Платформа за життя та мир" (15), "Довіра" (9), "Відновлення України" (12) і шість позафракційних нардепів.

"Збили в цілому мажоритарні депутати", - написав Железняк.

"Відправили на повторне друге. Також підтримано скорочені терміни підготовки до повторного другого читання", - розповів нардеп.

У вересні Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується військовий податок на доходи фізосіб (ПДФО) направити з місцевих бюджетів на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

Законопроєкт мав залучити на ці цілі 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У Міністерстві фінансів сказали, що підвищення фінансування армії через військовий ПДФО не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів.

Минулого місяця парламент підтримав за основу законопроєкт №10037.