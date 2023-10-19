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Україні потрібно 500 ракет Atacms, щоб знищити військові об'єкти окупантів в Криму

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Україні потрібно 500 ракет Atacms, щоб знищити 150 військових об'єктів окупантів в Криму. До того ж, далекобійні ракети ATACMS варто було надати Україні раніше.

На цьому в ефірі Громадського радіо наголосив дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України, голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий.

За словами Валерія Чалого, з точки зору політичного рішення та оголошення Вашингтоном постачання Україні ракет — це непогано підібраний час.

«Під час розмови очільників росії та Китаю путін очевидно переконував свого сюзерена, що він перемагає та «розриває на шматки» всю Україну. І тут надійшла інформація, що США й надалі підтримуватимуть Україну. Плюс у Штатах якраз пауза у роботі Палати представників, тому було влучно це зроблено», — наголосив посол.

Валерій Чалий вважає, якщо Україна й надалі отримуватиме ракети Atacms – це «збалансує ситуацію України та росії».

«Тому, що у росіян зараз є багато чого, путін сказав про застосування «Кинджалів» з Чорного моря, але нам потрібно не 20 таких ракет, а 500. На території Криму ми маємо 150 військових об’єктів», – наголосив дипломат.

ATACMS, Чалий
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