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НАЗК: Поки в Україні декларування не було обов'язковим, до реєстру все-таки подали 724 000 декларацій

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За період, поки в Україні декларування державними посадовцями їхніх статків не було обов'язковим, до реєстру все-таки подали 724 000 декларацій. Серед цих декларантів - 53 народні депутати і пʼятеро міністрів.

Про це повідомила Українському радіо керівниця Управління проведення повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції Юлія Кулікова, передає Укрінформ.

«За період, поки подача декларацій була не обовʼязковою, до реєстру було подано 724 000 декларацій. Серед них 53 народні депутати і пʼять міністрів», - сказала вона.

Кулікова нагадала, що останній день подання щорічної декларації за нинішній рік — 31 березня наступного року.

При цьому вона зазначила, що згідно з законом про відновлення декларування, який набув чинності 12 жовтня, є нові декларанти – це особовий склад штатних військово-лікарських комісій; голови та члени лікарсько-консультативних та медико-соціальних експертних комісій; голови, заступники, члени та секретарі позаштатних постійних ВЛК та лікарсько-льотних комісій. Для цих декларантів встановлені строки подачі декларацій.

Також передбачено спрощення процедури подачі декларацій в частині зазначення номерів рахунків, що було дуже обтяжливим для більшості декларантів, сказала Кулікова. Тепер можна зазначати лише банківську установу і тих осіб, хто відкрив рахунок або мають право ним розпоряджатися. І є змінена процедура по виправлених деклараціях.

Відкриття публічного доступу до декларацій відбудеться 10 грудня цього року.

«Усі декларації, які не мають бути закритими, відкриються 10 грудня цього року, і там будуть всі подані декларації за всі періоди, які раніше люди подавали», - сказала представниця НАЗК.

декларування
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