Парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президенту Саломе Зурабішвілі

Парламент Грузії 18 жовтня не зміг оголосити імпічмент президенту Саломе Зурабішвілі через брак голосів. Як передає Перший канал грузинського телебачення, за це проголосували 86 депутатів, один виступив проти.

Для усунення президента потрібно голосування двох третин від усього складу парламенту, тобто 100 депутатів. У залі ж зареєструвалося лише 90 депутатів. Більшість опозиційних депутатів, зокрема представники найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух", у голосуванні участі не брали.

З питання імпічменту президента виступив лідер парламентської більшості Іраклій Кобахідзе, який надав аргументи, що стали підставою для ініціювання правлячою партією "Грузинська мрія" процедури імпічменту президента.

Після нього перед парламентом виступила сама Зурабішвілі. На задані ж депутатами питання президент відповідати відмовилася. Як констатував на засіданні речник парламенту Шалва Папуашвілі, зобов'язати її відповідати на запитання неможливо.