МЗС Ірану стверджує, що з країни було зняте ембарго ООН на продаж балістичних ракет

Заступник міністра закордонних справ Ірану з політичних питань Багері Кані заявив, що з країни було зняте ембарго ООН на продаж балістичних ракет.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у дописі Кані в соцмережі Х.
«Починаючи з 18 жовтня 2023 року, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2231, усі обмеження, несправедливо накладені на діяльність, пов’язану із балістичними ракетами та передачу їх до і з Ісламської республіки Іран припиняються», – написав іранський міністр.
Кані додав, що скасовані були також накладені на фізичних та юридичних осіб санкції із списку 2231, у тому числі заморожування активів, а список буде видалено із веб-сайту ООН.
За його словами, усі національні або регіональні обмежувальні заходи і санкції, запроваджені ООН проти Ірану, мають бути скасовані.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року США на засіданні Ради Безпеки ООН звинуватили Москву у спробах уникнути спільної з Тегераном відповідальності за порушення резолюції 2231 у зв'язку із застосуванням іранських дронів для ударів по цивільних об’єктах в Україні.
Згадана резолюція Ради Безпеки ООН, ухвалена у 2015 році, фактично затвердила іранську ядерну угоду. Домовленість мала на меті забезпечити гарантії, що Тегеран не розроблятиме ядерної зброї в обмін на скасування окремих санкцій.
Водночас у документі містяться положення, які обмежують Іран в отриманні й передачі збройних технологій, у тому числі безпілотників, упродовж восьми років від укладання угоди – до другої половини 2023 року. Таким чином, США й інші країни наполягають, що Іран і Росія порушили вимоги резолюції, і цей факт має офіційно встановити розслідування під егідою генерального секретаря ООН.
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