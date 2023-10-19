Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

МЗС Ірану стверджує, що з країни було зняте ембарго ООН на продаж балістичних ракет

101

Заступник міністра закордонних справ Ірану з політичних питань Багері Кані заявив, що з країни було зняте ембарго ООН на продаж балістичних ракет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у дописі Кані в соцмережі Х.

«Починаючи з 18 жовтня 2023 року, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2231, усі обмеження, несправедливо накладені на діяльність, пов’язану із балістичними ракетами та передачу їх до і з Ісламської республіки Іран припиняються», – написав іранський міністр.

Кані додав, що скасовані були також накладені на фізичних та юридичних осіб санкції із списку 2231, у тому числі заморожування активів, а список буде видалено із веб-сайту ООН.

За його словами, усі національні або регіональні обмежувальні заходи і санкції, запроваджені ООН проти Ірану, мають бути скасовані.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року США на засіданні Ради Безпеки ООН звинуватили Москву у спробах уникнути спільної з Тегераном відповідальності за порушення резолюції 2231 у зв'язку із застосуванням іранських дронів для ударів по цивільних об’єктах в Україні.

Згадана резолюція Ради Безпеки ООН, ухвалена у 2015 році, фактично затвердила іранську ядерну угоду. Домовленість мала на меті забезпечити гарантії, що Тегеран не розроблятиме ядерної зброї в обмін на скасування окремих санкцій.

Водночас у документі містяться положення, які обмежують Іран в отриманні й передачі збройних технологій, у тому числі безпілотників, упродовж восьми років від укладання угоди – до другої половини 2023 року. Таким чином, США й інші країни наполягають, що Іран і Росія порушили вимоги резолюції, і цей факт має офіційно встановити розслідування під егідою генерального секретаря ООН.

Іран, Кані
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 19 октября 2023
Среда, 18 октября 2023
Вторник, 17 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023