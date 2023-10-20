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Все, що є необхідним для ППО: Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні подальші постачання зброї та фінансову підтримку, пише DW.

Крім того, Берлін надасть країні, яка обороняється від російського вторгнення, пакет допомоги для майбутнього зимового сезону, повідомив Шольц, виступаючи в бундестазі в четвер, 19 жовтня, з урядовою заявою напередодні саміту ЄС.

Центральним пунктом нового пакету допомоги стане "все, що є необхідним для ППО", зазначив глава уряду ФРН.

За його словами, Німеччина зокрема, передасть Києву додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot, нові системи Iris-T, зенітні танки Gepard, а також необхідні боєприпаси.

Німецький канцлер зазначив, що фінансування нової допомоги Україні необхідно обговорити і на європейському рівні. Йдеться, зокрема, про середньострокове фінансове планування ЄС, пояснив він.

ППО, Шольц
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