Компанія ДТЕК проваджує програмний продукт, який сприятиме управлінню графіками відключень електроенергії

Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" впровадить новий програмний продукт, який має сприяти ефективнішому управлінню графіками відключень електроенергії та гарантувати рівномірне вимкнення споживачів. Про це повідомив генеральний директор компанії Віталій Шайда.

Віталій Шайда наголосив на тому, що раніше диспетчерам було важко керувати графіками відключень, і новий програмний продукт має запобігти можливим помилкам у цій сфері. Також він зазначив, що компанія вжила значних заходів для зменшення кількості споживачів, які підключені до об'єктів критичної інфраструктури, щоб уникнути вимкнень для цих споживачів.

Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" також вжила нестандартних заходів для мінімізації можливих наслідків ймовірних обстрілів енергосистеми. Було переформатовано бригади та збільшено резервний аварійний запас.

За даними компанії, резервний аварійний запас було збільшено на 25% проти попереднього року з метою забезпечення наявності необхідного обладнання у разі пошкоджень. Крім того, силове обладнання було фізично захищено.

В компанії акцентують на важливості співпраці зі споживачами. В разі вимкнень споживачі можуть звертатися до чатбота компанії або використовувати її вебсайт для отримання актуальної інформації. Також їм доступний кол-центр компанії для отримання додаткової допомоги.