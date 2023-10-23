ДПСУ: Найбільше російських диверсантів фіксують на кордоні у Сумській області

Найбільше російських диверсантів фіксують прикордонники на кордоні України у Сумській області.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко під час телемарафону.

За його словами, найчастіше диверсанти намагаються прорвати кордон в межах Сумської та Харківської областях та останнім часом менше в межах Чернігівській області.

«ДРГ – це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де знаходяться підрозділи і ДПСУ, ЗСУ, Нацгвардії», – відзначив Демченко.

Речник додав, що ДРГ є загрозою і для місцевих мешканців, адже вони відкривають вогонь по усіх автомобілях, які рухаються в прикордонні. При цьому ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою.

«Там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації. Бо поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення ні техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів», – наголосив Демченко.